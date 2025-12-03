В Кургане из-за «Крестного хода» закроют движение на трех участках улиц
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане 6 декабря закроют движение для всех видов транспорта на трех участках улиц. Время ограничения движения транспорта: с 5:30 до 13:00. Это связано с проведением «Крестного хода», который состоится в центре города. Об этом сообщает tg-канал курганской Госавтоинспекции.
«В связи с проведением религиозного мероприятия „Крестный ход“ и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, будет закрыто движение для всех видов транспорта. Перекроют участки улиц Володарского, Советская, Красина», — говорится в сообщение Госавтоинспекции по городу Кургану.
Перекрытие коснется следующих участков:
- на ул. Володарского от ул. Гоголя до ул. Советская;
- на ул. Советская от ул. Володарского до ул. Красина;
- на ул. Красина от ул. Советская до ул. Климова.
Госавтоинспекторы рекомендуют автовладельцам заранее продумывать путь следования, проявлять повышенное внимание и строго выполнять предписания дорожных указателей и наносов на асфальте.
Ранее в Кургане уже вводились временные ограничения движения: с 15 по 30 ноября для всех видов транспорта был закрыт участок улицы Красина от улицы Пушкина до жилого дома №66 из ‑за аварийного ремонта водопроводных сетей.
