В Кургане из-за «Крестного хода» закроют движение на трех участках улиц

Несколько улиц перекроют для движения в Кургане в честь «Крестного хода» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 6 декабря закроют движение для всех видов транспорта на трех участках улиц. Время ограничения движения транспорта: с 5:30 до 13:00. Это связано с проведением «Крестного хода», который состоится в центре города. Об этом сообщает tg-канал курганской Госавтоинспекции.

«В связи с проведением религиозного мероприятия „Крестный ход“ и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, будет закрыто движение для всех видов транспорта. Перекроют участки улиц Володарского, Советская, Красина», — говорится в сообщение Госавтоинспекции по городу Кургану.

Перекрытие коснется следующих участков:

на ул. Володарского от ул. Гоголя до ул. Советская;

на ул. Советская от ул. Володарского до ул. Красина;

на ул. Красина от ул. Советская до ул. Климова.

Продолжение после рекламы

Госавтоинспекторы рекомендуют автовладельцам заранее продумывать путь следования, проявлять повышенное внимание и строго выполнять предписания дорожных указателей и наносов на асфальте.