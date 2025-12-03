Директор Театра Вахтангова сравнил администрацию ТКТО с жуликами и негодяями
Директор московского Театра Вахтангова Кирилл Крок высказался в адрес ТКТО
Директор театра им.Евгения Вахтангова (Москва) Кирилл Крок разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» картинку, на которой Тюменское концертно-театральное объединение (ТКТО) названо Тюменским клоунско-театральным объединением. Администрацию ТКТО Крок сравнил с «жуликами, сволочами и негодяями».
«И тут мне в очередной раз хочется напомнить плачевный пример Тюменского концертно-театрального объединения, под начало которого слили пять абсолютно разных учреждений культуры, в том числе местный Театр кукол. И вот теперь его сотрудники вынуждены всем доказывать свое право на льготную пенсию, судиться с ТКТО, где что ни руководитель, то жулик, что ни зам его, то, как назло, сволочь и негодяй», — написал Крок на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Тюменское концертно-театральное объединение было создано в 2014 году. В его состав вошли Тюменский Большой драматический театр (ТБДТ), Тюменский театр кукол, Тюменская филармония, ДК «Нефтяник», Тобольский драматический театр. После череды скандалов в 2025 году актеры ТБДТ открыто заявили, что хотят выйти из состава ТКТО, однако их требования были проигнорированы.
В пресс-службу ТКТО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что актеры ТБДТ негативно отнеслись к решению суда, согласно которому Сергей Осинцев не смог восстановиться в должности директора учреждения. Экс-худрук театра и его бывший заместитель Александр Чурсин были уволены в мае. За год до этого, в июле 2024-го, они стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве на общую сумму 30 млн рублей.
