Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Как в Тюмени проложат дорогу, которая позволит разгрузить объездную. Карта

В Тюмени завершают разработку первого этапа Южного транспортного коридора
03 декабря 2025 в 16:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Проект поделен на шесть этапов

Проект поделен на шесть этапов

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени завершают разработку проекта первой части Южного коридора — обхода деревни Ожогина. Строительство дороги, которая поможет разгрузить объездную, поделено на шесть этапов. Как проложат коридор — на карте URA.RU.

От улицы Пермякова полоса пойдет в сторону развязки на Червишевском тракте. Далее дорогу протянут к Фармана Салманова — шестиполосная улица соединит проектируемый «Обход Комарово» с улицей Сергея Джанбровского. Последней точкой коридора станет новая развязка на Московском тракте. Сейчас по ней открыто рабочее движение, завершат объект полностью в 2026-ом.

Ранее URA.RU писало, что также в следующем году начнется строительство второй объездной. На возведение дороги заложено три года. Планируется выкупить 83 земельных участка. Работы по изъятию пока не начаты.

Продолжение после рекламы

Схема будущего транспортного коридора

Фото: URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал