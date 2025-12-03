Проект поделен на шесть этапов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени завершают разработку проекта первой части Южного коридора — обхода деревни Ожогина. Строительство дороги, которая поможет разгрузить объездную, поделено на шесть этапов. Как проложат коридор — на карте URA.RU.

От улицы Пермякова полоса пойдет в сторону развязки на Червишевском тракте. Далее дорогу протянут к Фармана Салманова — шестиполосная улица соединит проектируемый «Обход Комарово» с улицей Сергея Джанбровского. Последней точкой коридора станет новая развязка на Московском тракте. Сейчас по ней открыто рабочее движение, завершат объект полностью в 2026-ом.

Ранее URA.RU писало, что также в следующем году начнется строительство второй объездной. На возведение дороги заложено три года. Планируется выкупить 83 земельных участка. Работы по изъятию пока не начаты.

