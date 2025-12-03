На пешеходной улице Тюмени заканчивают реконструкцию хрущевки
На пешеходной улице Дзержинского преобразят старый пятиэтажный дом
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В пешеходной улице Дзержинского в центре Тюмени завершают реконструкцию пятиэтажной хрущевки. Объект находится в части гостевого маршрута города. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем telegram-канале.
«Завершается капитальный ремонт фасада кирпичного пятиэтажного дома на улице Дзержинского, 31. Уже установлено новое остекление большинства балконов, заменены входные двери подъездов, установлена пожарная лестница и монтируется декоративная подсветка карниза. В конце недели планируем провести тестовое включение освещения», — сообщил градоначальник.
Афанасьев добавил, что продолжается реконструкция исторического особняка на улице Республики, 29, известного как «Дом и магазин Н.Л. Панкратьева». Его построили еще в 1907 году.
