На пешеходной улице Тюмени заканчивают реконструкцию хрущевки

В пешеходной улице Дзержинского в центре Тюмени завершают реконструкцию пятиэтажной хрущевки. Объект находится в части гостевого маршрута города. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем telegram-канале.

«Завершается капитальный ремонт фасада кирпичного пятиэтажного дома на улице Дзержинского, 31. Уже установлено новое остекление большинства балконов, заменены входные двери подъездов, установлена пожарная лестница и монтируется декоративная подсветка карниза. В конце недели планируем провести тестовое включение освещения», — сообщил градоначальник.