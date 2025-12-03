Агроном рассказал, какие растения в Тюмени могут погибнуть от морозов без снега

Некоторые арстения могут погибнуть без снега Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Плодовые деревья и клубника в садах Тюмени и Тюменской области могут пострадать от нынешних морозов при отсутствии снега, если осенью не был проведен влагозарядный полив. Об этом URA.RU рассказали в садовом центре «Астра». В зоне риска оказываются прежде всего теплолюбивые сорта, которые хуже переносят резкие понижения температуры при промерзании почвы.

«Если осенью не были выполнены мероприятия по влагозарядному поливу для растений, для фруктовых садов, для хвойных деревьев, то, конечно, когда отсутствует снег и начинаются сильные морозы, растения могут обмерзнуть. А если был влагозарядный полив, то они нормально переносят данные холода», — рассказал URA.RU агроном садового центра «Астра».

Специалист уточнил, что наибольший ущерб в бесснежный период могут получить слива, груша, абрикос и часть сортов яблони, рассчитанных на более мягкий климат и выдерживающих понижение температуры лишь до минус 25 градусов. Эти деревья хуже переносят промерзание корневой системы и резкие перепады холода без защитного снежного слоя.

Хвойные культуры в регионе, по словам агронома, адаптированы к низким температурам и в большинстве случаев сохраняют жизнеспособность даже при сильных морозах. Отдельно он обратил внимание на клубнику: при отсутствии устойчивого снега ее посадки рекомендуют укрывать нетканым материалом, чтобы снизить риск вымерзания кустов в первую волну зимних холодов.