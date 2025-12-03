«Если важные — идите в министры»: тюменский ресторатор рассказала о главных грехах персонала

Лариса Невидайло ценит в сотрудниках умение быть гостеприимными и открытыми Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Среди качеств, которые в своих сотрудниках не приемлет тюменский ресторатор Лариса Невидайло, оказалась излишняя «важность». Также бизнесвумен никогда не простит персоналу воровство. Об этом она рассказала в рамках подкаста «Ларис с креветками».

«Помните фразу „Если важные — идите в министры“? Когда человек „важный“ (с завышенным чувством собственной значимости или, к примеру, игнорирующий чужие потребности — прим.ред.), то по ценностям мы с ним не совпадаем, это ключевое. Все-таки у нас сфера гостеприимства. Ну и воровство», — так ресторатор ответила на вопрос, чего она не прощает своим сотрудникам.

В подкасте «Ларис с креветками» также принял участие основатель White Rabbit Family Борис Зарьков. Он рассказал, что также не потерпит от персонала воровства. А еще ресторатор прощается с сотрудниками, если они из раза в раз повторяют одни и те же ошибки.

Продолжение после рекламы