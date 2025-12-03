Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Тюменец сбросил знакомого с балкона из-за ревности

03 декабря 2025 в 15:27
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Тюмени столкнул 56-летнего знакомого с балкона седьмого этажа из-за ревности. Об этом сообщили в Следственном комитете по Тюменской области.

«1 декабря 2025 года в дневное время компания из трех мужчин и женщины распивала спиртные напитки в квартире жилого дома по улице Ямской. В процессе застолья между двумя мужчинами возник конфликт на фоне ревности. Женщина, являясь сожительницей одного из присутствующих, села к обвиняемому на колени. Конфликт перерос в драку, которая переместилась на балкон», — сказано в публикации ведомства. 

Пострадавшего мужчину госпитализировали с телесными травмами. Злоумышленник арестован и обвиняется в покушении на убийство. 

