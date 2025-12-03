Тюменец сбросил знакомого с балкона из-за ревности

«1 декабря 2025 года в дневное время компания из трех мужчин и женщины распивала спиртные напитки в квартире жилого дома по улице Ямской. В процессе застолья между двумя мужчинами возник конфликт на фоне ревности. Женщина, являясь сожительницей одного из присутствующих, села к обвиняемому на колени. Конфликт перерос в драку, которая переместилась на балкон», — сказано в публикации ведомства.