Треть жилья за счет государства: кто из тюменцев может стать участником программы «Молодая семья»

Субсидии молодым семьям выделяют при определенных условиях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области молодые семьи могут претендовать на выплату для строительства или покупки жилья. Сумма поддержки составляет 30-35% от средней стоимости недвижимости. Подробнее о том, кто может участвовать в программе и на каких условиях — в материале URA.RU.

Условия для включения в программу

Попасть в программу могут семьи, в которых возраст каждого из супругов (либо одного родителя в неполной семье) на день принятия решения о включении в список на получение выплаты в планируемом году не превышает 35 лет. Также семья или родитель должны состоять в списке нуждающихся в жилье.

Еще один критерий, введенный недавно — семья должна постоянно проживать в Тюменской области не менее пяти лет. Это подтверждается справкой о регистрации или решением суда.

Продолжение после рекламы

У участников программы должны быть свои средства на покупку или строительство жилья. Минимум — сумма, достаточная для оплаты расчетной (средней) стоимости недвижимости в части, превышающей размер социальной выплаты. Эти деньги, в числе прочего, могут быть кредитными.

Размер выплаты

Если в семье нет детей, то размер поддержки составит не менее 30% от средней стоимости жилья. Если семья уже обзавелась малышом или несколькими, то не менее 35%.

Деньги, в числе прочего, можно пустить на первоначальный взнос или погашение ипотеки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На что можно потратить деньги

Полученными деньгами семьи могут оплатить покупку жилья. Также — договор стройподряда на строительство дома, внести первоначальный взнос по ипотеке, погасить основной долг или его часть по жилищному кредиту и тоже самое — при заключении договора долевого строительства.

При этом есть важное ограничение: купить жилье нельзя у родственников. В их число входят супруги, дедушки и бабушки, родители (усыновители), братья и сестры.

Кто получит деньги в первую очередь

Первоочередниками по программе являются многодетные молодые семьи и те, кто встал на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года. Аналогично — молодые семьи, в которых один или оба супруга либо один родитель в неполной семье принимает (принимали) участие в специальной военной операции.

Дополнительная выплата молодым семьям