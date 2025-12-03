Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

В Ноябрьске сгорел дачный дом

03 декабря 2025 в 23:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пожар произошел в СНТ «Мечта»

Пожар произошел в СНТ «Мечта»

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Вечером 3 декабря в СНТ «Мечта» в Ноябрьске (ЯНАО) загорелся дачный дом. Пожар нанес ущерб конструкциям дома и находившемуся в нем имуществу. Информацию об инциденте опубликовала Единая дежурно-диспетчерская служба города.

«В 18:17 3 декабря в Ноябрьске, СНТ „Мечта“, проезд № 30, участок № 29, открытое горение и сильное задымление дачного дома. В результате пожара повреждены конструкции дачного дома, а также имущество, расположенное в нем, на общей площади 40 квадратных метров», — сообщается в официальной группе службы во «ВКонтакте».

Согласно предварительным данным, к происшествию мог привести аварийный режим работы электрической проводки либо электрооборудования. Информации о пострадавших не поступало.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал