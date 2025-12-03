Ямальские учителя просят полпреда по УрФО разобраться с новой системой оплаты труда педагогам

Педагоги ЯНАО обратились к полпреду Артему Жоге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учителя из Ноябрьска (ЯНАО) просят полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе Артема Жогу разобраться в ситуации со внедрением новой системы оплаты труда учителей. Об этом URA.RU рассказали источники в педагогических кругах региона.

«Уважаемый Артем Владимирович! Просим Вашего участия и помощи в разрешении сложившейся ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе в связи с введением новой системы оплаты труда в сфере образования», — отмечают педагоги в своем обращении.

В тексте, который есть в распоряжении редакции URA.RU, учителя обращают внимание полпреда на то, что из фонда оплаты труда образовательной организации будет исключен ряд выплат. Среди них проверка письменных работ, непрерывный стаж работы, наличие квалификационных категорий и другое.

Как итог, с точки зрения педагогов, изменения могут повлечь снижение заработной платы сотрудников системы образования. А как следствие, оттоку кадров.

Департамент образования ЯНАО, в свою очередь, информировал, что фонд оплаты труда образовательных учреждений остается неизменным, а дополнительные выплаты будут распределяться в зависимости от результатов и качества работы педагогических работников. В обновленной системе для всех преподавателей, независимо от их стажа, устанавливаются единые критерии начисления стимулирующих выплат.