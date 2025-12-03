Логотип РИА URA.RU
Подследственный вице-мэр столицы ЯНАО Токарчук официально покинул должность

03 декабря 2025 в 15:14
Бывшего заместителя главы Салехарда обвиняют в мошенничестве

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Обвиняемый в мошенничестве политический заместитель главы Салехарда (столица Ямала) официально прекратил работу в мэрии 18 ноября в связи с истечением контракта. Об этом агентству сообщили в администрации города.

«18 ноября 2025 года Токарчук Н.А. освободил указанную должность в связи с истечением срока трудового договора. В настоящее время внутриполитические задачи закрываются управлением общественных связей администрации города Салехарда», — рассказали URA.RU в мэрии.

Чиновник был задержан в аэропорту Салехарда в августе 2025 года. Его обвиняют по ч. 3 и ч. 4 статьи 159 УК РФ. Суд запретил обвиняемому пользоваться телефонной связью и общаться со всеми фигурантами уголовного дела, место жительства было разрешено покидать лишь в определенные часы. Мера пресечения продлевалась и истекала 29 ноября — официальной информации об очередном продлении не поступало, однако источники агентства в политических кругах сообщают, что положение чиновника не изменилось.

Подтвердить информацию о мере пресечения в салехардском городском суде не удалось. На звонки корреспондента в суде не ответили.

Как ранее сообщало URA.RU, по версии следствия Николай Токарчук убедил руководство одной из автономных организаций заключить договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание различных услуг. Обязательства по этим договорам исполнены не были.

