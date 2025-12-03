«Цингу» представили на фестивале авторского кино (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Фильм режиссера Владимира Головнева «Цинга», снятый на Ямале презентовали на четвертом фестивале авторского кино «Зимний». Об этом рассказали в telegram-канале «Округ белых ночей».

«Наверное, я создал немало проблем продюсерам, но я хотел снимать на Ямале — там, где пахнет, как в моем детстве, где настоящие олени. То, что мы живем, — уже дорого стоит», — поделился впечатлениями режиссер картины Головнев.

Главную роль в фильме сыграл Никита Ефремов. Сюжет кинокартины повествует о молодом послушнике Федора (его сыграл Никита Ефремов), который вместе с отцом отправляется крестить оленеводов в кочевые стойбища Крайнего Севера. Премьера «Цинги» станет значимым событием для Ямала и всего российского кинематографа. После показа на Ямале фильм выйдет в прокат по всей стране в 2026 году.