На Ямале раскрываемость преступлений с помощью камер выросла в два раза

Каждое четвертое преступление в ЯНАО раскрыто с помощью видеонаблюдения

Каждое четвертое преступление на Ямале раскрыто с помощью единой системы видеонаблюдения. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Система активно используется правоохранителями для профилактики противоправных действий, разбора ДТП, работы по поиску правонарушителей и преступников, а также поиска пропавших», — отметили на портале правительства округа. В текущем году при помощи видеонаблюдения было разыскано 1200 человек, 500 из них за преступления.

Раскрываемость преступлений с использованием единой системы видеонаблюдения (ЕСВ) на Ямале за 11 месяцев 2025 года выросла в два раза: теперь с ее помощью раскрывается каждое четвертое преступление в регионе. Власти связывают рост показателей с расширением сети камер и внедрением модулей видеоаналитики, а также с активным использованием системы полицией и другими силовыми структурами.

