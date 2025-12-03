На Ямале раскрываемость преступлений с помощью камер выросла в два раза
Каждое четвертое преступление в ЯНАО раскрыто с помощью видеонаблюдения
Каждое четвертое преступление на Ямале раскрыто с помощью единой системы видеонаблюдения. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.
«Система активно используется правоохранителями для профилактики противоправных действий, разбора ДТП, работы по поиску правонарушителей и преступников, а также поиска пропавших», — отметили на портале правительства округа. В текущем году при помощи видеонаблюдения было разыскано 1200 человек, 500 из них за преступления.
Раскрываемость преступлений с использованием единой системы видеонаблюдения (ЕСВ) на Ямале за 11 месяцев 2025 года выросла в два раза: теперь с ее помощью раскрывается каждое четвертое преступление в регионе. Власти связывают рост показателей с расширением сети камер и внедрением модулей видеоаналитики, а также с активным использованием системы полицией и другими силовыми структурами.
К ЕСВ активно подключают камеры на объектах частного бизнеса — в гостиницах, хостелах, торговых точках и заведениях общепита. Сейчас в системе работает около 380 таких устройств, их число планируют наращивать в 2026 году. В правительстве округа подчеркивают, что программа по повышению безопасности с помощью интеграции камер в единую систему реализуется с 2020 года и остается одним из приоритетных направлений работы региональных властей.
