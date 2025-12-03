В ЯНАО инженеры получают одни из самых высоких зарплат

Офисные профессии лидируют в округе по зарплатам Фото: Илья Московец © URA.RU

Самыми востребованными офисными профессиями на Ямале в конце года остаются инженеры, специалисты по техподдержке, специалисты по обслуживанию клиентов и HR-направлениям. Наиболее высокие уровни оплаты среди массовых офисных позиций предлагают на вакансиях инженерных специальностей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы».

«В ЯНАО лидером по уровню дохода является инженер — среднее зарплатное предложение составляет 89 111 рублей. Эта позиция стабильно входит в число наиболее финансово привлекательных в офисном сегменте округа», — отметили аналитики.