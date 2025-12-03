В ЯНАО инженеры получают одни из самых высоких зарплат
Офисные профессии лидируют в округе по зарплатам
Фото: Илья Московец © URA.RU
Самыми востребованными офисными профессиями на Ямале в конце года остаются инженеры, специалисты по техподдержке, специалисты по обслуживанию клиентов и HR-направлениям. Наиболее высокие уровни оплаты среди массовых офисных позиций предлагают на вакансиях инженерных специальностей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы».
«В ЯНАО лидером по уровню дохода является инженер — среднее зарплатное предложение составляет 89 111 рублей. Эта позиция стабильно входит в число наиболее финансово привлекательных в офисном сегменте округа», — отметили аналитики.
К ключевым востребованным профессиям на Ямале относятся администраторы, менеджеры по продажам и работе с клиентами, инженеры, диспетчеры, бухгалтеры, сотрудники банковской сферы и специалисты по персоналу. Местные компании при отборе кандидатов акцентируют внимание на универсальных навыках: умении одновременно вести большой объем задач, поддерживать деловые коммуникации и быстро встраиваться в текущие рабочие процессы.
