Новый стационар медреабилитации появится в Новоуренгойской больнице

Примерная дата организации стационара — 2026 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новоуренгойской центральной городской больнице (ЯНАО) в 2026 году появится реабилитационный стационар. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

«В 2026 году планируем организовать стационарное отделение медицинской реабилитации. Таким образом, в Новоуренгойской ЦГБ будут действовать два структурных подразделения медреабилитации», — поделились подробностями с агентством.

Амбулаторное отделение работает в больнице уже давно. А создание стационарного — необходимая траектория развития медучреждения. На данный момент точно неизвестно, какое оборудование получит Новоуренгойская ЦГБ. Информация появится позже.

