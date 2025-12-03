Логотип РИА URA.RU
Новый стационар медреабилитации появится в Новоуренгойской больнице

Стационарное отделение медреабилитации появится в Новоуренгойской ЦГБ в 2026
03 декабря 2025 в 15:34
Примерная дата организации стационара — 2026 год

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новоуренгойской центральной городской больнице (ЯНАО) в 2026 году появится реабилитационный стационар. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медицинского учреждения. 

«В 2026 году планируем организовать стационарное отделение медицинской реабилитации. Таким образом, в Новоуренгойской ЦГБ будут действовать два структурных подразделения медреабилитации», — поделились подробностями с агентством. 

Амбулаторное отделение работает в больнице уже давно. А создание стационарного — необходимая траектория развития медучреждения. На данный момент точно неизвестно, какое оборудование получит Новоуренгойская ЦГБ. Информация появится позже.

Ранее по поручению губернатора Дмитрия Артюхова, данному после обращения жителей в 2023 году, в поселке Уренгой началось строительство новой модульной поликлиники с дневным стационаром на 15 коек и современным оборудованием. Возведение объекта входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» и ориентировано, в том числе, на доступность помощи для маломобильных пациентов.

