Новый стационар медреабилитации появится в Новоуренгойской больнице
Примерная дата организации стационара — 2026 год
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Новоуренгойской центральной городской больнице (ЯНАО) в 2026 году появится реабилитационный стационар. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
«В 2026 году планируем организовать стационарное отделение медицинской реабилитации. Таким образом, в Новоуренгойской ЦГБ будут действовать два структурных подразделения медреабилитации», — поделились подробностями с агентством.
Амбулаторное отделение работает в больнице уже давно. А создание стационарного — необходимая траектория развития медучреждения. На данный момент точно неизвестно, какое оборудование получит Новоуренгойская ЦГБ. Информация появится позже.
Ранее по поручению губернатора Дмитрия Артюхова, данному после обращения жителей в 2023 году, в поселке Уренгой началось строительство новой модульной поликлиники с дневным стационаром на 15 коек и современным оборудованием. Возведение объекта входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» и ориентировано, в том числе, на доступность помощи для маломобильных пациентов.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!