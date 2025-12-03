Команду мэра столицы Ямала усилят чиновницей из правительства

Команду мэра Салехарда Титовского усилят чиновницей из окружного правительства Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Команду заместителей главы Салехарда Алексея Титовского усилит заместитель директора департамента внутренней политики ЯНАО Мария Заболотникова. В текущей должности она отвечает за муниципалитеты, а в новой — будет курировать внутреннюю политику администрации, рассказал агентству источник в политическом сообществе округа.

«Мария Заболотникова заходит на место бывшего зама Титовского — Токарчука. После ряда скандалов решено радикально перекроить команду и поставить на это важное место проверенного человека», — объяснил URA.RU инсайдер.

В администрации Салехарда подтвердили, что Мария Заболотникова — в числе тех, кто претендует на должность политического заместителя мэра и уже подала документы. Ее кандидатура находится на рассмотрении.

Мария Заболотникова считается ученицей бывшего куратора внутренней политики в Ямало-Ненецком автономном округе — Ирины Соколовой (сейчас депутат областной думы). Она родилась в Салехарде, имеет два высших образования. С 2013 года работает в окружном департаменте внутренней политики, в последние пять лет — в должности заместителя директора.