Салехардцы смогут провести выходные на концертах Дениса Мацуева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В первые выходные дни декабря, 6 и 7 декабря, жители и гости Салехарда смогут погрузиться в атмосферу живой классической музыки и джаза в исполнении маэстро Дениса Мацуева и Московского государственного симфонического оркестра. Кроме этого, в выходные дни в Новом Уренгое и Ноябрьске пройдут разнообразные мастер-классы для детей и взрослых. Например, можно попробовать себя в роли печатника за офортным станком или поработать с керамикой вместе с опытным мастером. Подробности — в афише URA.RU.

Салехард

6 декабря

Поэтический слэм «Острослов»

Участники слэма будут декламировать свои произведения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Национальной библиотеке пройдут соревнования по декламации авторских стихотворений. Организаторы пригласили 15 участников — жителей Салехарда и Лабытнанги от 14 лет, которые будут читать свои произведения (до трех минут).

«Допускается все: проза, речь, миниатюра, хип-хоп. Главное — чтобы авторство принадлежало самому участнику конкурса», — сообщают в библиотеке. Мероприятие бесплатное. Начало в 14:00.

6 — 7 декабря

Два концерта Дениса Мацуева: классика и симфоджаз

Денис Мацуев - частый гость Ямальской филармонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ямальской филармонии 6 декабря ожидается аншлаг: ямальцы раскупили почти все билеты на фортепианный концерт Дениса Мацуева и Московского государственного симфонического оркестра (МГАСО) под соло выразительного баса Ильдара Абдразакова. Стоимость билетов — от 1 тысячи до 4 тысяч рублей. Начало в 18:00.

В воскресенье, 7 декабря в 18:00 Ямальская филармония представит программу «СИМФОДЖАЗ». Выступают Денис Мацуев и МГАСО во главе с Иваном Никифорчиным. Билеты еще остались, стоимость — от 1 до 3,5 тысячи рублей.

Новый Уренгой

6 декабря

Северный пейзаж — гуашью

Детская школа искусств имени Сергея Рахманинова завершает цикл мастер-классов по рисованию зимних пейзажей гуашью. «Под руководством опытного преподавателя художественного отделения вы погрузитесь в атмосферу заснеженных просторов, а также научитесь передавать их холодное величие и тонкую поэзию», — сообщают в школе искусств. Стоимость билетов — от 500 рублей. Время — с 10:00 до 11:00.

Мастер-класс по лепке и керамике: Чудо-юдо рыба-кит

Участники освоят все необходимые приемы для создания рыбки Фото: М. Волкова

В этой же школе продолжается серия мастер-классов по лепке и керамике на мотивы русских сказок. Руководитель проекта — опытный керамист и преподаватель художественного отделения Ирина Неустроева. «Вы окунетесь в волшебный мир народных сказок: освоите все необходимые приемы для создания изящной рыбки и стилизуете ее под одного из персонажей русского сказочного наследия — Емелину Щуку, Чудо-юдо рыбу-кита или Золотую рыбку», — сообщают организаторы.

7 декабря

«Котики в кашпо» для малышей

Мастер-класс по росписи шопера «Котики в кашпо» пройдет для детей. Все материалы предоставляются, в конце мастер-класса каждый участник заберет домой шопер с рисунком. Место встречи: городской дворец творчества «Академия талантов». Время — 12:00. Цена билета — 650 рублей.

Ноябрьск

6 декабря

Концертная программа «Танец — это маленькая жизнь»

Зрителям покажут символику танцевального образа Фото: Елена Радионова, VK

Во Дворце культуры и кино «Русь» зрителям предлагают стать участниками уникального культурно-образовательного события. «Программа концерта построена так, чтобы показать, как различные танцевальные стили формировались в разные эпохи, какие традиции они в себе несут и как язык пластики помогает понять культуру народов мира. Через художественные постановки и краткие интерактивные комментарии зрители узнают о происхождении движений, символике танцевальных образов и роли танца в жизни человека», — сообщается в афише. Стоимость билетов — от 500 рублей. Начало в 12:00, 6+

7 декабря

Программа «Музейный АРТ»

В «Музейном центре» проводится мастер-классы, где его участники в течение нескольких сеансов познакомятся с разными направлениями в искусстве: освоят технику работы с глиной, научатся изготавливать аксессуары и сувениры из стекла. Кроме этого, здесь можно познакомиться с разными видами печатной графики и даже поработать на офортном станке и создать свое оригинальное графическое произведение. Мастер-классы проводятся для индивидуальных и групповых посетителей. Начало в 11:30, возраст — 14+. Билет стоит 500 рублей.

