Ямальская авиакомпания ввела дополнительные рейсы на конец текущего года
Декабрьские дополнительные рейсы анансировали в АК «Ямал»
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
Авиакомпания «Ямал» анонсировала доплнительные рейсы из ЯНАО в Тюмень и обратно в конце декабря. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
«Рейс Тюмень — Ноябрьск 25 декабря. Вылет из Тюмени в 07:25, вылет из Ноябрьска в 10:00. Рейс Тюмень — Салехард 27 и 30 декабря — вылет из Тюмени в 15:20, вылет из Салехарда в 18:20», — сообщили в официальном telegram-канале авиакомпании.
Также из Тюмени в Надым и обратно можно будет улететь 30 декабря. Дополнительный рейс из Тюмени (14:00) в Салехард (16:30) и обратно будет доступен 30 декабря.
Ранее URA.RU сообщало, что АК «Ямал» анонсировала рейсы в 2026 году. Купить билеты на следующий год можно в Тюмень, Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Омск, Уфу, Сочи, Минеральные Воды и Казань.
