Взрыв газового баллона и новая дата прямой линии губернатора ЯНАО: события дня на Ямале

Прямая линия с губернатором состоится в ближайшее воскресенье Фото: Илья Шмелев © URA.RU

Новая дата прямой линии губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, взрыв газового баллона в Губкинском и прогноз падения цен на ямальский газ. Об этих и других событиях 3 декабря, читайте в подборке URA.RU.

Прямую линию с Дмитрием Артюховым перенесли

Прямая линия с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым состоится 7 декабря в 18:00. Ранее мероприятие было перенесено из-за плотного рабочего графика губернатора.

В Губкинском взрыв газового баллона повредил гаражный кооператив

Взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона в одном из гаражей комплекса. В результате происшествия, было повреждено десять гаражей, из них восемь смежных боксов разрушены полностью, еще два, расположенные напротив, получили разные степени повреждения.

Продолжение после рекламы

Цены на сжиженный ямальский газ будут падать

Прогноз снижения цены на ямальский газ предоставил департамент экономики ЯНАО. В 2026 — 2028 годах его стоимость будет составлять от 178 до 227,6 доллара за одну тысячу кубических метров, тогда как 2025 году ямальский газ реализуется по 241,3 доллара.

Фильм «Цинга», снятый на Ямале, представили на кинофестивале

Фильм режиссера Владимира Головнева «Цинга», снятый в ямальской тундре презентовали на фестивале авторского кино «Зимний». Картина выйдет в прокат в 2026 году.

В ЯНАО сменили руководителя «Молодой Гвардии»