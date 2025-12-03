Логотип РИА URA.RU
Ямал пополнился заслуженными работниками ЖКХ, транспорта, связи и физкультуры

03 декабря 2025 в 19:07
Четверо работников получили звание заслуженных работников ЯНАО

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания ЯНАО четверым жителям округа. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Артюхова.

«За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства присвоить профессиональное почетное звание „Заслуженный работник ЖКХ ЯНАО“ Семеновой Раузие», — говорится в соответствующем документе. Женщина работает оператором пятого разряда в котельной Лабытнанги.

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта ЯНАО» получил Виталий Доленко. Он является начальником линейной станции в аэропорту Салехарда. За многолетнюю работу отмечен званирем «Заслуженный работник связи и информации ЯНАО» Александр Павленко, который работает ведущим инженером группы организации эксплуатации центра эксплуатации Ямало-Ненецкого филиала публичного акционерного общества «Ростелеком». Заслуженным работником физической культуры и спорта ЯНАО стал Вячеслав Терюхов — тренер-преподаватель спортшколы в Новом Уренгое.

