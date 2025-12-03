Коммунальщиков Ноябрьска предупредили о закрытии снежного полигона
Полигон для вывоза снега не будет работать один день
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Полигон для вывоза снега в Ноябрьске (ЯНАО) не будет работать один день. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Закрытие снежного полигона на профилактику. Сообщаем, что 4 декабря снежный полигон будет временно закрыт на профилактические работы в течение суток», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска.
Ранее URA.RU сообщало, что коммунальные службы ЯНАО максимально задействуют снегоуборочную технику во время снегопадов. Приоритет отдается автобусным маршрутам и подъездам к социально значимым учреждениям.
