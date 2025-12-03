Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Коммунальщиков Ноябрьска предупредили о закрытии снежного полигона

В Ноябрьске на один день закроют полигон для вывоза снега
03 декабря 2025 в 16:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Полигон для вывоза снега не будет работать один день

Полигон для вывоза снега не будет работать один день

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полигон для вывоза снега в Ноябрьске (ЯНАО) не будет работать один день. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Закрытие снежного полигона на профилактику. Сообщаем, что 4 декабря снежный полигон будет временно закрыт на профилактические работы в течение суток», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска.

Ранее URA.RU сообщало, что коммунальные службы ЯНАО максимально задействуют снегоуборочную технику во время снегопадов. Приоритет отдается автобусным маршрутам и подъездам к социально значимым учреждениям.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал