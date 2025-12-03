В ЯНАО взрыв газового баллона разрушил несколько боксов в гаражном кооперативе
Площадь обрушения составила 250 квадратных метров
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Разгерметизация и последующее возгорание газового баллона вызвало обрушение и разрушение нескольких гаражей в промзоне Губкинского (ЯНАО). Об это сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«В 10:20 произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего произошло незначительнее возгорание с обрушением гаражей. К месту происшествия были оперативно направлены силы и средства экстренных служб», — рассказали в официальном telegram-канале МЧС ЯНАО. По оценке спасателей, было повреждено десять гаражей, из них восемь смежных боксов разрушены полностью, еще два, расположенные напротив, получили разные степени повреждения.
По уточненным данным гаражный кооператив ГСК «Мечта» централизовано газифицирован. На данный момент газ перекрыт. Приблизительная площадь обрушения конструкций составляет 250 квадратных метров, площадь самого возгорания — около пяти квадратных метров.
К месту происшествия привлекли 28 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России задействованы восемь спасателей и две пожарные машины. На площадке проводят разбор завалов и обследование разрушенных секций, продолжается поиск возможных пострадавших. Специалисты экстренных служб контролируют состояние несущих конструкций соседних гаражей и уточняют обстоятельства произошедшего.
