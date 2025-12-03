Предприятие в ХМАО задолжало сотрудникам многомиллионную сумму по зарплате

Компания задолжала сотрудникам более 180 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Государственная инспекция труда ХМАО выявила многомиллионную задолженность по зарплате перед работниками ООО «Стройиндустрия» в автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Более полутысячи сотрудников не получили зарплату от компании за несколько месяцев.

«При проведении проверки в ООО „Стройиндустрия“, гострудинспекцией была выявлена задолженность по выплате заработной платы 533 работникам в сумме 180 млн 18 тысяч рублей за пять месяцев настоящего года», — сообщили в telegram-канале ведомства. Компания привлечена к ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).