Предприятие в ХМАО задолжало сотрудникам многомиллионную сумму по зарплате
Компания задолжала сотрудникам более 180 млн рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Государственная инспекция труда ХМАО выявила многомиллионную задолженность по зарплате перед работниками ООО «Стройиндустрия» в автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Более полутысячи сотрудников не получили зарплату от компании за несколько месяцев.
«При проведении проверки в ООО „Стройиндустрия“, гострудинспекцией была выявлена задолженность по выплате заработной платы 533 работникам в сумме 180 млн 18 тысяч рублей за пять месяцев настоящего года», — сообщили в telegram-канале ведомства. Компания привлечена к ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).
Руководителю выдано предписание погасить задолженность в установленный срок. Материалы переданы в следственные органы для проверки по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).
