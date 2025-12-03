Логотип РИА URA.RU
Суд вынес приговор жительнице ХМАО из-за взяток от призывников

03 декабря 2025 в 19:10
Жительнице Нижневартовска назначили условный срок

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нижневартовский суд назначил жительнице Нижневартовска условный срок почти в шесть лет. Ее обвиняли в передаче денег от призывников в медкомиссию военкомата за справки о признании парней негодными к армии.

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 9 месяцев», — говорится в материалах на сайте суда. Уточняется, что наказание условное с испытательным сроком на 5 лет.

До этого следователи выяснили, что обвиняемая передавала взятки от людей председателю военно-врачебной комиссии военного комиссариата Нижневартовска и Нижневартовского района. Взамен призывников должны были признавать ограниченно годными или негодными для службы.

Ранее URA.RU рассказывало, что пойдет под суд и глава медкомиссии военкомата. Тем временем приговор родителям, которые пытались откупить детей от службы в армии, уже вынесли, как и одному из призывников.

