Суд вынес приговор жительнице ХМАО из-за взяток от призывников

Жительнице Нижневартовска назначили условный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нижневартовский суд назначил жительнице Нижневартовска условный срок почти в шесть лет. Ее обвиняли в передаче денег от призывников в медкомиссию военкомата за справки о признании парней негодными к армии.

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 9 месяцев», — говорится в материалах на сайте суда. Уточняется, что наказание условное с испытательным сроком на 5 лет.

До этого следователи выяснили, что обвиняемая передавала взятки от людей председателю военно-врачебной комиссии военного комиссариата Нижневартовска и Нижневартовского района. Взамен призывников должны были признавать ограниченно годными или негодными для службы.

Продолжение после рекламы