Девичник, квиз и световое шоу: первые декабрьские выходные в Ханты-Мансийске начнутся ярко

Музей в Ханты-Мансийске проведет тематический девичник
03 декабря 2025 в 20:10
На девичнике в музее расскажут об образе женщины в традиционной культуре манси

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В первые декабрьские выходные в Ханты-Мансийске есть как минимум несколько поводов выбраться из дома. В городе пройдут камерные встречи, интеллектуальные баталии и яркое шоу для всей семьи. Собрали главное в афише URA.RU, чтобы вы ничего не пропустили.

5 декабря

Тематический девичник (0+)

Музей Природы и Человека

Встреча в формате девичника о том, что скрыто за образом женщины в традиционной культуре манси. Гостям расскажут о правилах, которых придерживались в прошлом, и о том, как они звучат сегодня. В завершении участницы создадут обережную куклу «акань» на мастер-классе. Билеты — по 500 рублей.

6 декабря

Игра «СВОЯК» (16+)

«Культштаб», 19:00

«Свояк» держится на лучших традициях культовой «Своей игры» — здесь важны скорость, логика и умение сработаться в команде. Вопросы нестандартные, атмосфера слегка хаотичная, а интрига держится до финальной секунды. Команды — по 2–4 человека, ведущий — Вусал Османов. Стоимость билетов: от 500 до 1 000 рублей (зависит от количества участников).

Все выходные: 6–7 декабря

Световое шоу «ИГРА» (0+)

КДЦ «Октябрь», 12:00

Самое технологичное семейное шоу из Москвы добирается до Югры. «ИГРА» приглашает зрителей стать героями цифрового приключения и помочь выбраться из киберпространства. На сцене — лазерные, неоновые и пиксельные эффекты, танцевальные и ритмические мини-игры со зрителями, а также розыгрыш призов. Стоимость билетов: от 1 340 до 1 970 рублей.

