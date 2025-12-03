Синоптик спрогнозировал в ХМАО аномальные перепады температуры
В Югре ожидаются перепады температуры
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Сургуте и Нижневартовске после оттепели в четверг, 4 декабря, к концу недели ожидается резкий перепад температуры. 7 декабря похолодать может до -30, сообщает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Если в более привычных градациях температуры, то в Сургуте и Нижневартовске завтра 0… -5, а в воскресенье около -30», — написал в своем telegram-канале Шувалов. По данным синоптика, в соседней области в Томске к понедельнику может похолодать до -35.
В среднем течении Оби и Енисея, уточняет синоптик, 4 декабря температура будет превышать норму на 10-15 градусов. «И вся эта погодная вакханалия будет происходить на фоне уныло-серой погоды к западу от Урала», — отмечает Шувалов.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!