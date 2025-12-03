Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Синоптик спрогнозировал в ХМАО аномальные перепады температуры

Синоптик Шувалов: в Сургуте и Нижневартовске ожидаются перепады до -30
03 декабря 2025 в 13:03
В Югре ожидаются перепады температуры

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте и Нижневартовске после оттепели в четверг, 4 декабря, к концу недели ожидается резкий перепад температуры. 7 декабря похолодать может до -30, сообщает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Если в более привычных градациях температуры, то в Сургуте и Нижневартовске завтра 0… -5, а в воскресенье около -30», — написал в своем telegram-канале Шувалов. По данным синоптика, в соседней области в Томске к понедельнику может похолодать до -35.

В среднем течении Оби и Енисея, уточняет синоптик, 4 декабря температура будет превышать норму на 10-15 градусов. «И вся эта погодная вакханалия будет происходить на фоне уныло-серой погоды к западу от Урала», — отмечает Шувалов.

