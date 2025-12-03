Власти ХМАО запускают проект по раннему выявлению болезней на основе генетики

Генетика позволит выявлять болезнь на ранней стадии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО начинают внедрять систему превентивной медицины, которая позволит заранее определять риски тяжелых заболеваний по генетическим данным жителей. О проекте рассказала замгубернатора Елена Майер на форуме геномных и биомедицинских технологий в Сургуте, передает корреспондент URA.RU.

«Следующий наш шаг заключается в использовании генетических данных в клинической практике. Это позволит определять риски сердечных, онкологических и нейродегенеративных болезней. Для нас это особенно важно, потому что информация собрана с учетом особенностей жителей Крайнего Севера. Реализация проекта — это перспектива ближайших 5-7 лет», — сказала Майер.

Она также сообщила, что в Югре планируют развивать неинвазивную перинатальную диагностику — метод, который позволяет выявлять риски для плода без вмешательства. Внедрение технологий будет проходить на базе Центра высоких биомедицинских технологий, где исследования адаптируют под климат региона и специфику местной демографии.

