Amirchik выступит с концертом в Нижневартовске
Волну популярности певцу принес сингл «Эта любовь»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Жителям Нижневартовска предлагают окунуться на выходных в культурную программу, в которой соседствуют музыка, театр и путешествия в другие страны без перелетов. Горожан ждут хиты популярного молодежного исполнителя, знакомство с китайскими традициями и ярмарка новогодних подарков. Подробнее — в афише URA.RU.
5 декабря
Концерт Amirchik (0+)
«Дворец искусств», 19:00
Амирхан Батабаев получил известность благодаря своим каверам: короткие видео с песнями в его исполнении завирусились в TikTok. Волну популярности исполнителю принес сингл «Эта любовь», вышедший в 2022 году. Хит перевели с русского на еще пять языков, в том числе и корейский. Стоимость билетов на концерт: от 1 200 до 3 000 рублей.
6 декабря
Выставка «Мой Китай: ушу, чай и не только» (0+)
Нижневартовский краеведческий музей им. Шуваева, 14:00
На тематической выставке покажут предметы из частной коллекции, раскрывающие культуру Китая. Традиционные боевые искусства — ушу, чайная церемония и буддизм создадут атмосферу Поднебесной. Стоимость билетов: 50-75 рублей.
6-7 декабря
Выставка «Новогодний бум» (0+)
«Green Park» (1 этаж), с 10:00 до 18:00
Местные мастера представят ассортимент новогодней сувенирной продукции и игрушек ручной работы. Выставка будет работать все выходные.
7 декабря
Спектакль «Настоящий детектив» (16+)
Городской драмтеатр, 18:00
Три чешские новеллы Карела Чапека «Рекорд», «Деньги» и «Бесспорное доказательство» превращаются в джазовое кабаре о сложной судьбе сыщика. Режиссер Владимир Литвинов из Санкт-Петербурга предлагает зрителям погрузиться в вихрь парадоксов, иронии и философии. Главный герой, доктор Мейзлик, распутывает дела, но постепенно оказывается втянут в расследование собственной жизни. Билеты: от 900 до 1 100 рублей.
