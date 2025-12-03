Amirchik выступит с концертом в Нижневартовске

Волну популярности певцу принес сингл «Эта любовь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Нижневартовска предлагают окунуться на выходных в культурную программу, в которой соседствуют музыка, театр и путешествия в другие страны без перелетов. Горожан ждут хиты популярного молодежного исполнителя, знакомство с китайскими традициями и ярмарка новогодних подарков. Подробнее — в афише URA.RU.

5 декабря

Концерт Amirchik (0+)

«Дворец искусств», 19:00

Амирхан Батабаев получил известность благодаря своим каверам: короткие видео с песнями в его исполнении завирусились в TikTok. Волну популярности исполнителю принес сингл «Эта любовь», вышедший в 2022 году. Хит перевели с русского на еще пять языков, в том числе и корейский. Стоимость билетов на концерт: от 1 200 до 3 000 рублей.

6 декабря

Выставка «Мой Китай: ушу, чай и не только» (0+)

Нижневартовский краеведческий музей им. Шуваева, 14:00

На тематической выставке покажут предметы из частной коллекции, раскрывающие культуру Китая. Традиционные боевые искусства — ушу, чайная церемония и буддизм создадут атмосферу Поднебесной. Стоимость билетов: 50-75 рублей.

Продолжение после рекламы

6-7 декабря

Выставка «Новогодний бум» (0+)

«Green Park» (1 этаж), с 10:00 до 18:00

Местные мастера представят ассортимент новогодней сувенирной продукции и игрушек ручной работы. Выставка будет работать все выходные.

7 декабря

Спектакль «Настоящий детектив» (16+)

Городской драмтеатр, 18:00