В Сургуте дети вернулись к учебе в школе после пожара

В школе № 27 возобновили занятия после пожара в одном из кабинетов

В Сургуте возобновили очные занятие в школе № 27, где в одном из кабинетов случился пожар. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Дети вернулись в школу после пожара. Кабинет, в котором случилось возгорание, будет приведен в порядок к концу недели», — пояснила журналисту агентства пресс-служба администрации.

В кабинете, где произошел пожар, учились старшеклассники. После происшествия детей перевели на дистанционное обучение. Сейчас старшие классы вновь обучаются очно, а для 1-8 классов сохраняется дистант.

