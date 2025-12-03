Логотип РИА URA.RU
В Сургуте дети вернулись к учебе в школе после пожара

03 декабря 2025 в 15:23
В школе № 27 возобновили занятия после пожара в одном из кабинетов

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте возобновили очные занятие в школе № 27, где в одном из кабинетов случился пожар. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Дети вернулись в школу после пожара. Кабинет, в котором случилось возгорание, будет приведен в порядок к концу недели», — пояснила журналисту агентства пресс-служба администрации.

В кабинете, где произошел пожар, учились старшеклассники. После происшествия детей перевели на дистанционное обучение. Сейчас старшие классы вновь обучаются очно, а для 1-8 классов сохраняется дистант.

Ранее URA.RU рассказывало, что на момент прибытия спасателей в школу 2 декабря в кабинете горел светильник. Пожар локализовали, повреждены были стул, парта и участок линолеума.

