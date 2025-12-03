Гарри Поттер, рок и «Щелкунчик»: как интересно провести первый зимний уикенд в Сургуте
Сургутян ждут тематические мастер-классы и просмотр «Гарри Поттера»
Фото: Сергей Русанов
Зима только началась, а культурная афиша Сургута уже разгоняется по полной. Пятница и выходные пройдут под знаком магии, рока и классики — для каждого найдется формат по вкусу. Собрали для вас подборку самых интересных событий грядущего уикенда.
5 декабря
Вечер Гарри Поттера (6+)
Дом культуры «Невесомость», 19:00
Любителей волшебного мира ждет камерная атмосфера с мастер-классами: можно расписать одежду в тематике факультетов или создать собственный золотой снитч. В программе — и совместный просмотр одной из ранних частей киносаги. Билеты в предпродаже — 200 рублей, на входе — 350.
Концерт рок-группы Ad Astra (16+)
Gallery Club, 21:00
Группа представит программу «Золото» — эмоциональное путешествие под живые гитарные рифы. Музыканты известны сочетанием русского рока, фолк-рока и авторской песни. В сет-листе — проверенные хиты и свежий материал с нового альбома. Стоимость билетов: от 1 000 до 1 500 рублей.
6 декабря
Концертная программа «Вечная любовь» (6+)
Сургутская филармония, 19:00
Московский проект «Новые Голоса» вместе с оркестром «Сургут Экспресс-Бэнд» представят премьеру программы о любви, музыке и эмоциях, которые не знают времени. Вместе с сургутскими музыкантами на сцене выступят три титулованных вокалиста с крупными наградами и международными выступлениями: Павел Иванов, Игорь Милюков, Иван Викулов. В программе прозвучит мировая и российская классика, от оперы до джаза. Концерт делает ставку на богатство вокальной традиции и новых прочтениях знакомых мелодий. Билеты — по 1 500–2 300 рублей.
7 декабря
Музыкальный спектакль с песочной анимацией «Щелкунчик» (6+)
Сургутская филармония, 11:00
На большом экране в филармонии покажут необычную версию «Щелкунчика», где сюжет оживает в песочной анимации. За визуальную магию отвечает художник Анастасия Полубоярова, а музыкальную атмосферу создает струнный квартет Perfecto. Спектакль познакомит детей с музыкой Чайковского и подарит взрослым легкое рождественское настроение. Автор спектакля — руководитель Детской музыкальной академии «Пикколо» Ольга Пикколо. Стоимость билетов: 700 рублей.
