Гарри Поттер, рок и «Щелкунчик»: как интересно провести первый зимний уикенд в Сургуте

Сургутян ждут тематические мастер-классы и просмотр «Гарри Поттера» Фото: Сергей Русанов

Зима только началась, а культурная афиша Сургута уже разгоняется по полной. Пятница и выходные пройдут под знаком магии, рока и классики — для каждого найдется формат по вкусу. Собрали для вас подборку самых интересных событий грядущего уикенда.

5 декабря

Вечер Гарри Поттера (6+)

Дом культуры «Невесомость», 19:00

Любителей волшебного мира ждет камерная атмосфера с мастер-классами: можно расписать одежду в тематике факультетов или создать собственный золотой снитч. В программе — и совместный просмотр одной из ранних частей киносаги. Билеты в предпродаже — 200 рублей, на входе — 350.

Концерт рок-группы Ad Astra (16+)

Gallery Club, 21:00

Группа представит программу «Золото» — эмоциональное путешествие под живые гитарные рифы. Музыканты известны сочетанием русского рока, фолк-рока и авторской песни. В сет-листе — проверенные хиты и свежий материал с нового альбома. Стоимость билетов: от 1 000 до 1 500 рублей.

6 декабря

Концертная программа «Вечная любовь» (6+)

Сургутская филармония, 19:00

Московский проект «Новые Голоса» вместе с оркестром «Сургут Экспресс-Бэнд» представят премьеру программы о любви, музыке и эмоциях, которые не знают времени. Вместе с сургутскими музыкантами на сцене выступят три титулованных вокалиста с крупными наградами и международными выступлениями: Павел Иванов, Игорь Милюков, Иван Викулов. В программе прозвучит мировая и российская классика, от оперы до джаза. Концерт делает ставку на богатство вокальной традиции и новых прочтениях знакомых мелодий. Билеты — по 1 500–2 300 рублей.

7 декабря

Музыкальный спектакль с песочной анимацией «Щелкунчик» (6+)

Сургутская филармония, 11:00