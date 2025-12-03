Логотип РИА URA.RU
Путин исполнит новогоднюю мечту ребенка из ХМАО

03 декабря 2025 в 17:06
Владимиру Путину достался шарик югорчанина на «Елке желаний»

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Владимир Путин исполнит новогоднее желание ребенка из Югры. Во время акции «Ёлка желаний» президенту достался шарик пятилетнего югорчанина Тимура.

«Один из шариков „Ёлки желаний“, который снял глава государства Владимир Путин, принадлежит 5-летнему Тимуру из Ханты-Мансийского автономного округа. Мальчик мечтает попробовать себя в роли сотрудника ДПС», — сообщает telegram-канал полпредства в УрФО.

Президент участвовал во всероссийской новогодней акции вместе волонтерами. Путин по традиции выбрал три шарика-открытки с детскими желаниями, которые ему предстоит исполнить.

