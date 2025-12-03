Путин исполнит новогоднюю мечту ребенка из ХМАО

Владимиру Путину достался шарик югорчанина на «Елке желаний» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Владимир Путин исполнит новогоднее желание ребенка из Югры. Во время акции «Ёлка желаний» президенту достался шарик пятилетнего югорчанина Тимура.

«Один из шариков „Ёлки желаний“, который снял глава государства Владимир Путин, принадлежит 5-летнему Тимуру из Ханты-Мансийского автономного округа. Мальчик мечтает попробовать себя в роли сотрудника ДПС», — сообщает telegram-канал полпредства в УрФО.