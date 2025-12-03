Какие города ХМАО закрыли школы на карантин. Список
В Югре на дистант перевели школы в 10 городах
На дистанционное обучение в Югре перевели школы в десяти городах. Причина в росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Подробнее — в материале URA.RU.
«Решениями СПЭК переведены на дистанционное обучение общеобразовательные организации в 10-ти муниципальных образованиях», — пояснили журналисту агентства в Роспотребнадзоре ХМАО. На дистант также переведены организации дополнительного образования.
Список городов, в которых школы переведены на дистанционное обучение:
- Ханты-Мансийск (1-8 классы);
- Югорск;
- Советский;
- Покачи;
- Нягань (1-8 классы);
- Нефтеюганск;
- Пыть-Ях;
- Сургут (1-8 классы);
- Когалым (1-8 классы);
- Лангепас (1-8 классы).
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по ОРВИ школы переводят на дистанционное обучение. По этой же причине разобщают классы и группы в детских садах.
