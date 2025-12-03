В Югре на дистант перевели школы в 10 городах Фото: Анна Майорова © URA.RU

На дистанционное обучение в Югре перевели школы в десяти городах. Причина в росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Подробнее — в материале URA.RU.

«Решениями СПЭК переведены на дистанционное обучение общеобразовательные организации в 10-ти муниципальных образованиях», — пояснили журналисту агентства в Роспотребнадзоре ХМАО. На дистант также переведены организации дополнительного образования.

Список городов, в которых школы переведены на дистанционное обучение:

Ханты-Мансийск (1-8 классы);

Югорск;

Советский;

Покачи;

Нягань (1-8 классы);

Нефтеюганск;

Пыть-Ях;

Сургут (1-8 классы);

Когалым (1-8 классы);

Лангепас (1-8 классы).

