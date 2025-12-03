Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Какие города ХМАО закрыли школы на карантин. Список

Школы ХМАО массово перевели на дистант
03 декабря 2025 в 15:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Югре на дистант перевели школы в 10 городах

В Югре на дистант перевели школы в 10 городах

Фото: Анна Майорова © URA.RU

На дистанционное обучение в Югре перевели школы в десяти городах. Причина в росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Подробнее — в материале URA.RU.

«Решениями СПЭК переведены на дистанционное обучение общеобразовательные организации в 10-ти муниципальных образованиях», — пояснили журналисту агентства в Роспотребнадзоре ХМАО. На дистант также переведены организации дополнительного образования.

Список городов, в которых школы переведены на дистанционное обучение:

  • Ханты-Мансийск (1-8 классы);
  • Югорск;
  • Советский;
  • Покачи;
  • Нягань (1-8 классы);
  • Нефтеюганск;
  • Пыть-Ях;
  • Сургут (1-8 классы);
  • Когалым (1-8 классы);
  • Лангепас (1-8 классы).
Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по ОРВИ школы переводят на дистанционное обучение. По этой же причине разобщают классы и группы в детских садах.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал