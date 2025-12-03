Логотип РИА URA.RU
Общество

Работа

Аналитики назвали популярное требование к работникам у компаний в ХМАО

Компании ХМАО требуют от сотрудников умения работать с большими данными
03 декабря 2025 в 14:29
Работодатели заинтересованы в сотрудниках, которые умеют работать с большими объемами данных

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Работодатели Югры все чаще требуют от сотрудников умения работать с большими данными. В регионе с начала года число подобных вакансий превысило две тысячи, сообщили URA.RU аналитики HeadHunter.

«За последние пять лет формулировка „умение работать с большим объемом информации\данными“ стала упоминаться в требованиях работодателей практически в три раза чаще. В ХМАО за последние десять месяцев компании опубликовали 2,2 тысяч подобных вакансий», — говорится в исследовании.

Чаще всего таких знаний работодатели требуют от операторов call-центров (17% от общего спроса). Среди других профессий требования предъявляют к менеджерам по продажам, работе с клиентами или по закупкам, а также бухгалтерам и администраторам. Зарплаты работников варьируется от 50 до 115 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, какие самые прибыльные подработки предлагают пенсионерам ХМАО. По данным «Авито», тогда самый высокий спрос наблюдался среди водителей такси и большегрузов.

