Аналитики назвали популярное требование к работникам у компаний в ХМАО
Работодатели заинтересованы в сотрудниках, которые умеют работать с большими объемами данных
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Работодатели Югры все чаще требуют от сотрудников умения работать с большими данными. В регионе с начала года число подобных вакансий превысило две тысячи, сообщили URA.RU аналитики HeadHunter.
«За последние пять лет формулировка „умение работать с большим объемом информации\данными“ стала упоминаться в требованиях работодателей практически в три раза чаще. В ХМАО за последние десять месяцев компании опубликовали 2,2 тысяч подобных вакансий», — говорится в исследовании.
Чаще всего таких знаний работодатели требуют от операторов call-центров (17% от общего спроса). Среди других профессий требования предъявляют к менеджерам по продажам, работе с клиентами или по закупкам, а также бухгалтерам и администраторам. Зарплаты работников варьируется от 50 до 115 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, какие самые прибыльные подработки предлагают пенсионерам ХМАО. По данным «Авито», тогда самый высокий спрос наблюдался среди водителей такси и большегрузов.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!