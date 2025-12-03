Логотип РИА URA.RU
В районе ХМАО открывают новый зимник

03 декабря 2025 в 16:58
Автозимник заработает 3 декабря в Нижневартовском районе

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовском районе открывают автомобильный зимник Былино — Зайцева Речка. Сезонная дорога начнет работать с 3 декабря, сообщила администрация района.

«Завтра, 3 декабря, на территории Нижневартовского района вводится в эксплуатацию автозимник „село Былино — поселок Зайцева Речка“. Его грузоподъемность 10 тонн», — говорится в telegram-канале мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что первый зимник в этом сезоне открыли 29 ноября. Дорога соединила 13-й километр трассы Ханты-Мансийск — Талинка с населенным пунктом Белогорье.

