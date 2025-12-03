Власти помогли семье и ветерану СВО из ХМАО открыть кафе
В Белом Яре участник СВО и мать погибшего бойца открыли этно-кафе
Власти Сургутского района ХМАО помогли семьям участников специальной военной операции реализовать первый проект муниципальной бизнес-лаборатории «СВОе дело». В поселении Белый Яр открылось этно-кафе, идею которого предложила мать погибшего бойца Лилия Бикбулатова.
«Изначально создатели проекта — участник специальной военной операции Ринат Зайнетдинов и мама погибшего воина Лилия Бикбулатова — развивали разные идеи. Ринат планировал открыть инклюзивный фитнес-клуб в Белом Яре, а Лилия — этно-кафе в Лянторе. В результате они объединили усилия и запустили ресторанный бизнес в Белом Яре. Решающую роль в этом решении сыграл многолетний опыт Лилии в кулинарии», — сообщил в своих социальных сетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района ХМАО Марина Храбан отметила, что кафе открыли и непосредственно участник, и член семьи участника СВО.
Заведение уже открыто для приема гостей. В меню татарские и башкирские национальные блюда. Этно-кафе также предлагают свои услуги по организации банкетов. Предприниматели намерены расширить ассортимент предлагаемых услуг — Лилия и Ринат хотят запустить собственное производство хлеба и выпечки. «Прошли курсы, вышли в финал с Лилией. Она предложила мне: давай вместе, так будет надежнее», — поделился предприниматель. По словам Лилии, кафе ориентировано на широкую аудиторию. Сама она прошла обучение и европейской, и японской, и кавказской, и китайской кухне, а также кейтерингу.
Врио директора фонда «Инвестиционное агентство Сургутского района» Павел Хоменко отметил, что начинающие предприниматели приступили к обучению в июле, а к декабрю кафе уже открылось. Кроме того, они не оставляют идею Рината и в перспективе планируют открыть фитнес-центр.
Бизнес-лаборатория была организована администрацией и инвестиционным агентством Сургутского района. «СВОе дело» разработано специально для участников спецоперации и их семей. Программа разработана специально для участников СВО и членов их семей. Кроме знаний в сфере предпринимательства, участникам доступна поддержка на всех этапах реализации проекта. Лучшие выпускники потока, в их числе Ринат и Лилия, приняли участие в бизнес-интенсиве «Югра — Москва: бизнес-мост», где смогли перенять опыт столичных предпринимателей.
