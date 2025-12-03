В ХМАО назвали офисные профессии, где проще устроиться на работу
В Югре растет спрос на офисных работников
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Одни из самых популярных по спросу офисных сотрудников в Югре — администраторы, операторы колл-центров и менеджеры. А самые выгодные зарплаты в регионе предлагают инженерам. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито».
«Наиболее востребованными остаются административные и офисные специалисты, занятые в клиентском сервисе, продажах, операционной поддержке, документообороте и банковской сфере», — говорится в исследовании. Среди остальных также выделяются инженеры.
Причем им предлагают и самые высокие зарплаты. В среднем таким сотрудникам платят почти 99 тысяч рублей. Также востребованными остаются операторы колл-центров, логисты и помощники руководителей.
Ранее URA.RU рассказывало о популярном требовании к работникам у компаний в ХМАО. По данным HeadHunter, работодатели все чаще требуют от сотрудников умения работать с большими данными.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!