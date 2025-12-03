В ХМАО назвали офисные профессии, где проще устроиться на работу

В Югре растет спрос на офисных работников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одни из самых популярных по спросу офисных сотрудников в Югре — администраторы, операторы колл-центров и менеджеры. А самые выгодные зарплаты в регионе предлагают инженерам. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито».

«Наиболее востребованными остаются административные и офисные специалисты, занятые в клиентском сервисе, продажах, операционной поддержке, документообороте и банковской сфере», — говорится в исследовании. Среди остальных также выделяются инженеры.

Причем им предлагают и самые высокие зарплаты. В среднем таким сотрудникам платят почти 99 тысяч рублей. Также востребованными остаются операторы колл-центров, логисты и помощники руководителей.

