Реальная цена акций Челябинского меткомбината оказалась в два раза ниже биржевой

Реальная цена акций Челябинского меткомбината, определенная оценщиком, оказалась в два раза ниже биржевой. Как следует сопроводительного письма «Новосибирской оценочной кампании», цена бумаги составила 32,67 рубля.

«Компания произвела оценку рыночной стоимости объектов. Одна обыкновенная акция ПАО „Мечел“ — 32,67 рубля, одна привилегированная акция ПАО „Мечел“ — 20,58 рубля», — отмечено в письме оценщиков.

Письмо адресовано гендиректору холдинга Игорю Хафизову. Бумага предварила отчет об оценке активов, который исполнитель сделает следом. На Мосбирже по состоянию на 15 часов 3 декабря обыкновенную акцию можно было приобрести за 71,89 рубля, привилегированную — за 66,1 рубля.

Отчет металлурги заказали, чтобы провести выкуп акций у акционеров, не согласных с намечаемой крупной сделкой. В июне решение о заключении сделки принял совет директоров холдинга. Ожидается отчуждение имущества, причем его размер составит не менее 10% стоимости активов, но не более 25% балансовой стоимости. Подробности сделки отсутствуют.