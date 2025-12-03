Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Антициклон принесет в Челябинскую область 20-градусные морозы

03 декабря 2025 в 16:03
Морозы достигнут 20 градусов и ниже

Фото: Илья Московец © URA.RU

Антициклон принесет 20-градусные морозы в Челябинскую область уже на следующей неделе. Об изменениях погоды сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Регион сейчас оказался в теплом секторе циклона, с фронтом окклюзии сейчас на территории области идут осадки в виде снега и мокрого снега, но этот фронт не задержится надолго. С выходом обширного антициклона осадки прекратятся и ожидается значительное похолодание: температуры воздуха в ночное время будут опускаться 15-20 градусов мороза, а в пониженных частях рельефа и еще ниже», — предупредили метеорологи.

Снегопады к коцу этой недели прекратятся, они возможны только в горных районах. С распространением ледяного воздуха из Арктики снег может вернуться, но ненадолго. По данным синоптиков, холодный антициклон с морозами определит погоду на будущую неделю.

Синоптики сообщали об аномальной теплой температуре воздуха для конца осени — начала зимы. По предварительным данным, лед на водоемах будет крепнуть только в первой декаде декабря, а снегопады обещают лишь к концу года.

