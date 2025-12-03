Логотип РИА URA.RU
В центре Челябинска 40 домов останутся без воды

03 декабря 2025 в 14:53
Челябинцам нужно сделать запасы воды

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Челябинска 4 декабря в четырех десятках многоквартирных домов отключат воду. Это необходимо для проведения планового ремонта, сообщили в пресс-службе МУП «ПОВВ».

«Завтра, 4 декабря, с 08:30 до 22:00 в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводной сети будет временно прекращено водоснабжение. Воду отключат в домах на улицах Тимирязева, Могильникова, Российская, Плеханова, Евтеева, Свободы, Красноармейская и Борьбы», — уточнили в горводоканале.

Челябинцев попросили заранее сделать нужный запас воды. В конце ноября аналогичные отключения проводились в Советском районе.

