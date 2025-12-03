В центре Челябинска 40 домов останутся без воды

В центре Челябинска 4 декабря в четырех десятках многоквартирных домов отключат воду. Это необходимо для проведения планового ремонта, сообщили в пресс-службе МУП «ПОВВ».

«Завтра, 4 декабря, с 08:30 до 22:00 в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводной сети будет временно прекращено водоснабжение. Воду отключат в домах на улицах Тимирязева, Могильникова, Российская, Плеханова, Евтеева, Свободы, Красноармейская и Борьбы», — уточнили в горводоканале.