Дмитрий Медведев получил премию «Юрист года»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Москве получил высшую юридическую награду страны — премию «Юрист года — 2025». Церемония прошла в Колонном зале Дома Союзов.
«Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев стал лауреатом премии „Юрист года — 2025“», — сообщило РАПСИ. Сообщается, что он удостоен премии в специальной номинации «За особый вклад в развитие государства и права».
В своем выступлении он напомнил о 20-летнем юбилее Ассоциации юристов России (АЮР) и значении профессионального сообщества для правовой системы страны. «Я понимаю, что для того, чтобы ассоциация развивалась, нужно, чтобы развивалась премия», — заявил Медведев на церемонии вручения.
Он отметил, что выбор юридической профессии был для него большим профессиональным счастьем. Он отдельно поблагодарил своих родителей, преподавателей и научных руководителей.
Премия «Юрист года» учреждена указом президента России от 8 октября 2009 года № 1129. Награда служит признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством.
В России 3 декабря отмечается профессиональный праздник юристов — День одной из наиболее престижных и уважаемых профессий. В этот день поздравления принимают все, чья деятельность связана с правовой сферой: судьи, адвокаты, корпоративные юристы, а также преподаватели права. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.
