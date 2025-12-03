Дмитрий Медведев получил премию «Юрист года»

Медведев удостоен высшей юридической награды Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Москве получил высшую юридическую награду страны — премию «Юрист года — 2025». Церемония прошла в Колонном зале Дома Союзов.

«Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев стал лауреатом премии „Юрист года — 2025“», — сообщило РАПСИ. Сообщается, что он удостоен премии в специальной номинации «За особый вклад в развитие государства и права».

В своем выступлении он напомнил о 20-летнем юбилее Ассоциации юристов России (АЮР) и значении профессионального сообщества для правовой системы страны. «Я понимаю, что для того, чтобы ассоциация развивалась, нужно, чтобы развивалась премия», — заявил Медведев на церемонии вручения.

Он отметил, что выбор юридической профессии был для него большим профессиональным счастьем. Он отдельно поблагодарил своих родителей, преподавателей и научных руководителей.

Премия «Юрист года» учреждена указом президента России от 8 октября 2009 года № 1129. Награда служит признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством.