Польша заявила об упразднении совета «Россия — НАТО»

Совет «Россия — НАТО» (СРН) официально упразднен по итогам встречи министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, подчеркнув, что подход к архитектуре безопасности в Европе изменился.

"Из формальных решений имело место заявление генерального секретаря НАТО о том, что не существует уже совет "Россия – НАТО". Это то, чего добивалось польское правительство, а теперь стало фактом", — заявил Сикорский журналистам после окончания заседания. Его слова передает РИА "Новости".

По словам министра, таким образом началось институциональное оформление разрыва диалога с Россией. Глава МИД Польши отметил создание "европейской безопасности против России". "Это была институция, создаваемая во времена, когда казалось, что европейскую безопасность можно создавать с Россией. Эти времена прошли", — добавил он, комментируя решение союзников.

Совет Россия–НАТО был создан 28 мая 2002 года в Риме как площадка для консультаций России и стран Североатлантического альянса. Формат «29+1» предусматривал участие сторон на равных правах. В рамках совета обсуждали вопросы безопасности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и предотвращения военных инцидентов.