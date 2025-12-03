Пермяк на ходу выпрыгнул из поезда после ссоры с женой и получил штраф
Инцидент произошел во время движения состава
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Жителю Пермского края выписали штраф после того, как он выпрыгнул из движущегося поезда сообщением «Ижевск — Екатеринбург». Нарушитель объяснил свои действия ссорой с супругой, передает пресс-служба
«На следующий день после инцидента 39-летний мужчина появился на жд-вокзале станции Ижевск, где был опознан дежурной по вокзалу <...>. В ходе разбирательства выяснилось, что причиной противоправного поступка стала ссора с женой. Он вновь прибыл на вокзал, чтобы купить билет для продолжения пути домой», — указано в telegram-канале ведомства.
Было установлено, что после отправления поезда пассажир самовольно покинул движущийся состав и скрылся в неизвестном направлении. Это вынудило проводника вагона сорвать стоп-кран. В итоге в отношении гражданина составили протокол за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте. Его наказали штрафом в 2000 рублей.
