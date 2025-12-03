Пермяк на ходу выпрыгнул из поезда после ссоры с женой и получил штраф

Инцидент произошел во время движения состава Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителю Пермского края выписали штраф после того, как он выпрыгнул из движущегося поезда сообщением «Ижевск — Екатеринбург». Нарушитель объяснил свои действия ссорой с супругой, передает пресс-служба транспортной полиции ПФО.

«На следующий день после инцидента 39-летний мужчина появился на жд-вокзале станции Ижевск, где был опознан дежурной по вокзалу <...>. В ходе разбирательства выяснилось, что причиной противоправного поступка стала ссора с женой. Он вновь прибыл на вокзал, чтобы купить билет для продолжения пути домой», — указано в telegram-канале ведомства.