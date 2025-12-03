В Перми участки для достройки моста через Егошиху перейдут в собственность края
Первую очередь моста через Егошиху открыли еще в 2003 году
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Мэрия Перми вносит на рассмотрение гордумы проект о безвозмездной передаче в собственность края объектов, которые находятся в оперативном управлении МКУ «Пермблагоустройство». Это участок дороги и несколько земельных участков. Нужно это для строительства второй очереди моста через Егошиху.
«Речь идет о дороге, протяженностью 1894 метров по улице Революции, от улицы Николая Островского до бульвара Гагарина. Также речь идет о нескольких земельных участках, на которых ведется строительство второй очереди моста через реку Егошиху», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Ранее URA.RU рассказывало, что контракт на выполнение второго этапа строительства моста через Егошиху заключили с АО «Уралмостострой». С 22 сентября подрядчик начал подготовительные работы. Строительство планируется завершить 21 октября 2027 года. Первая очередь переправы была открыта еще в 2003 году.
