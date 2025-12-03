В Перми участки для достройки моста через Егошиху перейдут в собственность края

Первую очередь моста через Егошиху открыли еще в 2003 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мэрия Перми вносит на рассмотрение гордумы проект о безвозмездной передаче в собственность края объектов, которые находятся в оперативном управлении МКУ «Пермблагоустройство». Это участок дороги и несколько земельных участков. Нужно это для строительства второй очереди моста через Егошиху.

«Речь идет о дороге, протяженностью 1894 метров по улице Революции, от улицы Николая Островского до бульвара Гагарина. Также речь идет о нескольких земельных участках, на которых ведется строительство второй очереди моста через реку Егошиху», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».