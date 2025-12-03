В зоне СВО погиб 22-летний рядовой из Пермского края

Бойца проводят в последний путь 4 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб 22-летний рядовой Григорий Горбунов из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Очерского округа.

«На СВО погиб наш земляк Григорий Горбунов. Он служил в 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа в должности оператора отделения противотанковых управляемых ракет взвода огневой поддержки в звании рядового», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Боец родился в январе 2003 года в селе Нижний Лып Большесосновского района. В январе 2012-го — его семья переехала в Очерский район, поселившись в деревне Наберухи. Гигорий поступил в Нововознесенскую школу.

Продолжение после рекламы

В июне 2023 года он завершил обучение в Чайковском техникуме промышленных технологий и управления, получив квалификацию сварщика. Затем трудился в ООО «Восход-Агро» в должности слесаря по ремонту сельскохозяйственной техники. В дальнейшем был призван на военную службу. Не желая оставаться в стороне, принял решение участвовать в специальной военной операции.