В Екатеринбурге суд приговорил пермяка — он украл у банка 30 миллионов
Пермяк попал в колонию за мошенничество (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о хищении у банка более 30 млн рублей: 37-летний житель Перми Максим Карпиза признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По данным надзорного ведомства, фигурант входил в состав группы, которая обманывала финансово-кредитную организацию при оформлении потребительских займов.
Как установил суд, Карпиза вместе с соучастниками привлекал к схеме так называемых номинальных заемщиков — граждан, нуждающихся в деньгах и не имеющих достаточного дохода для одобрения кредита. Им предлагали оформить в банке займы на свое имя по поддельным данным о месте работы и уровне заработка. «После одобрения банком кредитных заявок поступившие на счета номинальных заемщиков денежные средства распределялись между участниками организованной группы, в результате чего кредитной организации в период с января по июнь 2021 года причинен ущерб на сумму свыше 30 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По данным прокуратуры, в преступной схеме участвовали как осведомленные о характере махинаций заемщики, так и те, кого вводили в заблуждение относительно истинных целей оформления кредитов. Материалы в отношении части фигурантов выделили в отдельное производство. Карпиза получил 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении одного из его соучастников приговор был вынесен в августе 2025 года, еще пять уголовных дел сейчас рассматриваются в суде. Надзорное ведомство уточняет, что вопрос о возмещении ущерба банку решается в рамках гражданских исков.
