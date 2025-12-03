Экс-глава Индустриального района Перми просит отпустить его под домашний арест

Дмитрий Дробинин пытался откупиться от участия в СВО Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермский военный гарнизонный суд поступила апелляция от адвокатов экс-главы администрации Индустриального района Перми Дмитрия Дробинина на его содержание под стражей. Защита просит смягчить меру пресечения.

«Она настаивает на домашнем аресте. До конца текущей недели апелляционная жалоба будет направлена в Центральный окружной военный суд, расположенный в Екатеринбурге», — сообщает Properm со ссылкой на материалы суда.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Дмитрий Дробинин пытался передать взятку представителю Минобороны с целью уклонения от участия в СВО. Контракт на службу он заключил еще в 2024 году, когда в отношении него уже велись следствие и судебное разбирательство по делу о мошенничестве и коррупции.

По данным следствия, чиновник был задержан при попытке передать 3 млн рублей должностному лицу за признание его негодным к военной службе. После этого ему было предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Военное следственное управление СКР направило в Пермский гарнизонный военный суд ходатайство о его аресте, которое было удовлетворено.