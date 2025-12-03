Найти что-то интересное в свой гардероб можно в ЦГК (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Swap party пройдет в эту субботу в Пермском центре городской культуры. Здесь можно будет обменяться одеждой и послушать интересные лекции. Также в выходные пермяков ждет очередной кинофестиваль, новый выставки и концерты. Подробности — в обзоре URA.RU.

6 декабря

Swap party в ЦГК (16+)

Своп-вечеринки, где люди обмениваются одеждой, устраиваются по всему миру. Вместо ненужных вещей в вашем гардеробе появляются нужные, при этом ничего не выбрасывается и не покупается. «Принесите то, что стало вам мало, разонравилось или просто забылось. И заберите с собой то, что по-настоящему отзовется вам здесь и сейчас», — говорят организаторы.

На вечеринке запланированы две лекции: «Хитрости стирки: как и чем стирать в стиральной машине» от Екатерины Кулиш и «Секреты осмысленного гардероба и шопинга» со стилистом Юлией Крохиной. Swap party пройдет с 14:00 до 18:00. Вход по билетам.

«5.6» в Пермской синематеке

Краевой кинофестиваль пройдет в Перми с 5 по 7 декабря на площадке центра «Кристалл». Это пространство для начинающих авторов, которые могут заявить о себе, попробовать свои силы и стать частью профессионального киносообщества. Для зрителей «5.6» станет открытой площадкой для знакомства с профессионалами киноиндустрии и региональным кинематографом. В программу включены как философские авторские картины, так и работы, подходящие для просмотра семьей. На фестивале предусмотрена образовательная программа и мастер-классы для взрослых и детей. Вход свободный, но по регистрации. Полную программу можно посмотреть на сайте Пермской синематеки.

Выставка «Кто Мы» в ЦВЗ (0+)

Выставка «Кто Мы»/»Кин Ме», посвященная самобытности коми-пермяков, открылась на неделе в Центральном выставочном зале. Здесь размещены фотографии из музейных и архивных фондов, которые дают представление о национальных костюмах и обычаях коми-пермяков. Документальные материалы сопровождаются современными художественными произведениями. Это и костюмные комплексы, и ювелирные украшения, и художественные работы из ткани, созданные специально пермскими живописцами. В мультимедиа-зале представлена видеоинсталляция, которая погружает зрителей в мир живых фотографий. Благодаря современным технологиям документальные снимки превращаются в динамичные образы, создавая эффект движения и присутствия.

7 декабря

«Две стихии» в Органном зале (6+)

В Органном зале краевой филармонии с программой «Две стихии: голос и орган» выступят главный органист и хранитель органа Московского концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина и солистка Московского театра «Новая опера», Александра Саульская-Шулятьева. Гостей ждет музыка Баха, Вивальди, Таривердиева и других авторов.

Сироткин в «Свободе» (16+)