Пермяков предупредили об отключении ТВ и радио

Жителей Пермского края предупреждают о краткосрочных отключениях ТВ и радио. Это произойдет с 8 по 12 декабря 2025 года.

«В Чайковском „Радио России“ будет недоступно 8 декабря с 12:00 до 18:00. В Красновишерске „Радио России“ отключат 9 декабря с 14:00 до 16:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра.

Кроме того, отключения затронут Очер. Трансляция цифрового пакета РТРС-2 будут недоступны 9 декабря с 11:00 до 18:00. В поселке Октябрьский «Радио России» будет отсутствовать 12 декабря с 12:00 до 14:00.

