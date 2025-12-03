Логотип РИА URA.RU
Общество

Пермяков предупредили об отключении ТВ и радио

В Пермском крае на следующей неделе отключат телевидение и радио
03 декабря 2025 в 18:17
Это произойдет с 8 по 12 декабря 2025 года

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителей Пермского края предупреждают о краткосрочных отключениях ТВ и радио. Это произойдет  с 8 по 12 декабря 2025 года.

«В Чайковском „Радио России“ будет недоступно 8 декабря с 12:00 до 18:00. В Красновишерске „Радио России“ отключат 9 декабря с 14:00 до 16:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра. 

Кроме того, отключения затронут Очер. Трансляция цифрового пакета РТРС-2 будут недоступны 9 декабря с 11:00 до 18:00. В поселке Октябрьский «Радио России» будет отсутствовать 12 декабря с 12:00 до 14:00.

