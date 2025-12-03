Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Прямые авиарейсы из Перми в Минск возобновятся весной

03 декабря 2025 в 23:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В программе перелетов на маршруте возникла пауза

В программе перелетов на маршруте возникла пауза

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермь возобновит прямое авиасообщение с Минском (Республика Беларусь) со 2 апреля 2026 года. Региональные власти планируют субсидировать полеты до конца года, передает минтранспорта Пермского края.

«В период с 2 апреля по 31 декабря 2026 года правительство Прикамья будет субсидировать выполнение прямых рейсов Пермь — Минск два раза в неделю. На каждый парный рейс предусмотрено до 1,1 млн рублей бюджетных средств, что позволит сохранить доступность перелетов для жителей региона», — указано в приказе ведомства (есть в распоряжении URA.RU).

Субсидии направят на частичное возмещение затрат авиакомпании при выполнении полетов на маршруте. Конкретный перевозчик и точные дни вылетов будут определены по итогам конкурсных процедур, которые региональные власти проведут отдельно.

Продолжение после рекламы

Пауза в полетной программе Пермь — Минск возникла в сентябре, после окончания сезона высокого спроса на авиаперевозки. URA.RU рассказывало ранее, что краевые власти поддержали запуск еще одного зарубежного направления — в Сухум (Абхазия).

 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал