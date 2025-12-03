В выходные в Пермский край придет зима

Похолодание наступит позже ранее ожидаемого срока Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Похолодание в Пермском крае наступит позже ранее ожидаемого срока: не в пятницу, 5 декабря, а в воскресенье, 7 декабря. До этого времени температура воздуха будет удерживаться в пределах от 0 до минус 2 градусов.

«Адвекция холодных масс начнется днем в субботу, 6 декабря, в северных районах региона. В воскресенье, 7 декабря, холод охватит уже всю территорию Пермского края. К понедельнику, 8 декабря, в Перми ожидается понижение температуры до минус 15 градусов», — сообщает проект «Метеоролог и я» в telegram-канале.