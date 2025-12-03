Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

В выходные в Пермский край придет зима

Похолодание в Пермском крае ожидается с 7 декабря
03 декабря 2025 в 18:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Похолодание наступит позже ранее ожидаемого срока

Похолодание наступит позже ранее ожидаемого срока

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Похолодание в Пермском крае наступит позже ранее ожидаемого срока: не в пятницу, 5 декабря, а в воскресенье, 7 декабря. До этого времени температура воздуха будет удерживаться в пределах от 0 до минус 2 градусов.

«Адвекция холодных масс начнется днем в субботу, 6 декабря, в северных районах региона. В воскресенье, 7 декабря, холод охватит уже всю территорию Пермского края. К понедельнику, 8 декабря, в Перми ожидается понижение температуры до минус 15 градусов», — сообщает проект «Метеоролог и я» в telegram-канале. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что синоптики пообещали пермякам рекордно теплый декабрь за последние 30 лет. В целом, ожидается, что весь зимний сезон будет комфортнее, чем за предыдущие пять лет.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал